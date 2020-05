Priolo, ripresa la manutenzione del verde nel territorio comunale

Tutte le aree a verde di Priolo saranno manutenzionate e riqualificate così come disposto dall’Ufficio Tecnico comunale.

Tra le aree in cui sono in programma gli interventi ci sono Parco Senia, case popolari di via De Gasperi, rotonde di ingresso alla città, parco Thapsosland, piazza Buccheri, piazza Leopardi, piazza Caduti di Nassiriya, parco La Pineta, chiesa paleocristiana di San Foca con il parco.

“Gli interventi di manutenzione del verde - ha fatto sapere il sindaco, Pippo Gianni - hanno già preso il via il 27 aprile scorso, in seguito al via libera alla ripresa delle attività da parte del Governo nazionale”.