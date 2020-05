Elezioni comunali ad Augusta e Floridia, l'Ars approva il rinvio in autunno

Approvato dall'Ars con 46 voti favorevoli il rinvio in autunno delle elezioni comunali in Sicilia.

Per la provincia di Siracusa sono interessati i Comuni di Augusta e Floridia, entrambi con il sistema proporzionale.

Le elezioni in prima battuta erano state rinviate a giugno. Poi, sempre a causa dell'emergenza coronavirus, è stato disposto un nuovo rinvio all'autunno nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020, nei giorni di domenica e lunedì fino alle 14.

La legge prevede, inoltre, che i sindaci e i consiglieri comunali resteranno in carica fino alle prossime elezioni.

Le elezioni degli organi di Città Metropolitane e Liberi consorzi comunali si terranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.