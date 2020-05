Lampedusa, doppio sbarco nella notte: arrivate 53 persone

Due piccole imbarcazioni, con a bordo 10 tunisini e 43 subsahariani, sono arrivate stanotte a Lampedusa (Ag). I migranti, fra i quali 24 donne, si trovano al momento su molo Favarolo. Il traghetto di linea, Porto Empedocle-Lampedusa, ieri sera non ha mollato l'ancora da Porto Empedocle (Ag) e dunque stamani non è stato possibile trasferire le persone. Le condizioni del mare continueranno, verosimilmente, ad essere proibitive anche stanotte e quindi, a quanto pare, per il secondo giorno consecutivo il servizio di collegamento marittimo dovrebbe rimanere sospeso.

Non è ancora chiaro dove verranno ospitati, anche temporaneamente, i 53 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono 116 persone (a fronte di una capienza massima per 96) sbarcate la scorsa settimana e da allora posti, con ordinanza sindacale, in stato di quarantena.