Canicattini Bagni, l’assessore Gazzara: "Sostenere le imprese locali e a prediligere il commercio di vicinato"

Potenziare l'economia locale a partire dall'acquisto di prodotti a chilometro zero per non indebolire e far morire le piccole botteghe di vicinato, gli esercizi commerciali e le imprese agroalimentare del territorio, produttrici di eccellenze.

A dirlo è l’Assessore al Turismo, alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, Sebastiano Gazzara, sollecitando ai Governi nazionali e regionali, interventi di sostegno alla ripresa delle piccole imprese, artigiani, commercianti, partite Iva.

"Come Amministrazione comunale non ci siamo fermati né tantomeno abbiamo arretrato di un passo – afferma Gazzara – per cercare strumenti e azioni da mettere in campo per arginare i disagi dei nostri concittadini e delle attività economiche della città. Durante la pandemia, abbiamo assistito inermi alle molteplici difficoltà delle nostre imprese, per lo più piccole, costrette ad un chiusura imminente della propria realtà lavorativa, senza guadagni per mesi, dovendo far fronte, ugualmente, a impegni economici stipulati in tempi non sospetti. "

"Adesso bisogna continuare – continua l’Assessore Gazzara - la comunità canicattinese ha ancora bisogno della comunità canicattinese, tutti abbiamo ancora bisogno di tutti. Un appello invisibile, mai pronunciato, silenzioso. Un silenzio che dice più di quanto pensiamo o immaginiamo. Lo raccogliamo noi, come Amministrazione comunale, e lo facciamo nostro, con forza e convinzione. Diamo sostegno ai piccoli negozi, prediligiamo il commercio di vicinato. È fondamentale farlo adesso, i piccoli negozi sono la vita della nostra cittadina, sarebbe impossibile immaginare una città senza negozi o attività artigianali. "

Non possiamo permetterci – conclude Sebastiano Gazzara - di veder fallire passioni, sogni, sacrifici, ricordi di tanti nostri concittadini. Noi dobbiamo aiutarli e aiutarci. Ritorniamo ad essere una comunità forte ed economicamente solidale. Acquistiamo a Canicattini e consumiamo i prodotti locali".