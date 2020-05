Siracusa, buoni spesa: per la Fase 2 card prepagate, spesa e tessera per l'acqua. Il sindaco "Nessuno sarà lasciato indietro". VIDEO

Entra nella fase 2 anche il Comune di Siracusa in termini di sussidi alle famiglie disagiate. Dopo aver risposto a 4mila e 600 richieste coni buoni spesa, con un bonus di circa 100 euro, adesso si passa al secondo step per il quale sono previsti: card prepagate, pacchi spesa e tessere per la casa dell'acqua. L'importo delle card varierà in base al numero dei componenti della famiglia.

A spiegare le nuove misure il sindaco Francesco Italia, l'assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Furnari e il capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa, durante una conferenza online. Possono usufruire di questo nuovo supporto solo coloro che hanno usufruito nella Fase 1 dei buoni spesa. Ad occuparsi della distribuzione sarà la Protezione civile, insieme ad alcune associazioni di volontariato.

Esclusi dal sussidio coloro che non hanno ricevuto i buoni spesa, perchè probabilmente per reddito superano la soglia minima. Per casi particolari, invece, sarà possibile contattare l'assessorato alle Politiche sociali che analizzerà il singolo caso.

Per le famiglie composte da 1 o 2 componenti sarà messo a disposizione un fondo di circa 30mila euro, frutto di donazioni private

Per vedere la conferenza video clicca QUI