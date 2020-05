Siracusa, sequestrate 22 nasse all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio

Sono state sequestrate, dalla Guardia costiera, 22 nasse posizionate all’interno della zona “B” di riserva parziale dell’Area maria protetta del Plemmirio, nelle acque antistanti località Capo Meli.

Gli attrezzi da pesca risultavano sprovvisti di qualsiasi etichetta identificativa in grado di far risalire al proprietario.

Proprio in questi giorni sono stati tanti i controlli nell'area protetta, e altri sono stati casi di rete da posta sequestrate. Elevate sanzioni anche a diversi pescatori irregolari