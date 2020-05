Carlentini, attività aperta irregolarmente: i Carabinieri la sospendono

Continuano i controlli dei Carabinieri a Siracusa e provincia nell'ambito del contenimento della pandemia da Coronavirus.

Durante le verifiche, i militari hanno sospeso l’attività di un emporio di vendita di generi non alimentari poiché non autorizzato all’apertura.

E' stato appurato che l’attività svolta dall’esercizio commerciale non era ricompresa tra i codici Ateco autorizzati all’apertura.

Pertanto, oltre alle sanzioni elevate, hanno avanzato proposta di sospensione dell’attività commerciale, che decorrerà dalla data in cui la tipologia commerciale cui appartiene, potrà riaprire.