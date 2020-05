Floridia, deteneva in casa cocaina e marijuana: arrestato 29enne

Deteneva in casa 16 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 4 grammi, un involucro contenente di 7 grammi circa di marijuana, la somma contante di euro 1060,00, ritenuta frutto dello spaccio, ed un bilancino di precisione con vario materiale per il confezionamento delle dosi.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato arrestato in flagranza di reato, Daniele Marletta, 29 anni, disoccupato e pregiudicato per reati specifici.

Il 29enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari