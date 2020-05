Siracusa, si ferma all'Alt della Polizia e poi fugge: viene inseguito e bloccato

Proseguiva a velocità sostenuta, a bordo della sua auto, per le vie del centro mettendo a rischio i pedoni. All'alt della Polizia di Stato l'uomo in un primo momento si è fermato per poi ripartire a forte velocità colpendo con lo specchietto un poliziotto.

A quel punto gli Agenti lo hanno inseguito e bloccato.

L'uomo M. R., siracusano di 24 anni, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per aver violato le disposizioni sul contenimento sanitario e le norme del codice della strada.