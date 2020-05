Siracusa, Associazione Giustizia per Lele: "Soddisfazione, ma "altre e alte" responsabilità"

"Apprendiamo con soddisfazione la notizia sulla conclusione delle indagini da parte della Procura Militare sulla morte di Emanuele Scieri".

A dirlo è l'Associazione Giustizia per Lele: "Qualcosa sta cambiando e come associazione non possiamo che valutare positivamente tutto questo. Si è finalmente compreso che Emanuele è stato vittima di un brutale atto di violenza le cui responsabilità dovranno essere debitamente accertate. Noi pretendiamo solo la verità".

Per chi lotta da venti anni per Emanuele è lecito porsi delle domande, degli interrogativi legati ai recenti sviluppi giudiziari.

"Il corpo di Emanuele Scieri venne ritrovato dopo tre giorni all’interno della caserma. - si legge in una nota - Questo non è un particolare da poco, non è un dettaglio se lo si legge unitamente alla intenzionalità dell’evento che vedrebbe tre ex caporali imputati per omicidio volontario. Se dei militari hanno causato la morte di Emanuele e hanno lasciato il corpo di Emanuele ai piedi di una torretta è del tutto paradossale immaginare che nessun altro fosse a conoscenza dell’accaduto, perché se così fosse non saremmo in presenza di una caserma ma di tutt’altro. Sulla morte di Emanuele esistono inevitabilmente "altre e alte" responsabilità, confinate e non all’interno di quella caserma, che dovrebbero ricevere pari attenzione da parte degli organi inquirenti. - conclude la nota - Noi continueremo a lottare per Emanuele Scieri e per l’affermazione della verità e della giustizia"