Silvia Romano, Di Maio: "Non mi risultano riscatti"

"A me non risultano riscatti" per la sua liberazione, "altrimenti dovrei dirlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione 'Fuori dal Coro' su Rete 4. "Perché la parola di un terrorista che viene intervistato vale più di quella dello Stato italiano?", ha aggiunto riferendosi all'intervista di oggi al portavoce degli Shabaab che parlava del pagamento di un riscatto da parte dell'Italia.

Intanto a Milano aperta un'inchiesta per gli insulti sui social e le frasi minacciose rivolte sui social a Silvia Romano. L'ipotesi, contro ignoti, è di minacce aggravate. Il profilo Facebook di Silvia Romano non è più visibile, è stato chiuso.