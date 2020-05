Priolo Gargallo, partita la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade

Sono partiti, già da ieri, i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade di Priolo. Gli interventi stanno interessando al momento la zona di via Pirandello.

“Si tratta - ha fatto sapere l’Assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - di una prima tranche di lavori; prevediamo di inserire già a giugno, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, un ulteriore progetto di 1 milione e 500 mila euro, per la manutenzione straordinaria di tutte le strade del paese”.

“In queste settimane - ha sottolineato il Sindaco, Pippo Gianni - nonostante numeri esigui di personale negli uffici preposti, a causa delle misure restrittive legate all’emergenza in corso, non ci siamo mai fermati e con la ripartenza decisa dal Governo abbiamo cominciato una serie di attività che riguardano i lavori pubblici”.