Siracusa, interrogazione di Giovanni Cafeo sullo stato della sanità e sul nuovo ospedale

Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Attività Produttive all’Ars, ha annunciato la presentazione di una nuova interrogazione rivolta al presidente Musumeci e all’assessore Razza sullo stato della sanità a Siracusa.

“All' assessori Razza e al Presidente Musumeci ho chiesto per prima cosa una garanzia sul potenziamento dei tamponi e dei test sierologici in tutta l’Isola – spiega Cafeo – indispensabili per avere uno screening completo della popolazione e rassicurare così i cittadini che per timore dei contagi in queste ultime settimane hanno ridotto al minimo gli accessi in ospedale, spesso a rischio della loro stessa incolumità".

Cafeo ha poi sollecitato il governo sulle intenzioni di adeguare il personale in forza nel territorio di siracusano. Non manca poi la richiesta di chiarimenti per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, "alla luce dell’attuale inadeguatezza dell’Umberto I che poco si presta alla rimodulazione dei percorsi assistenziali e alla mobilità interna, nonché in prospettiva del graduale ritorno alla normalità che con molta probabilità farà riesplodere nelle sue reali dimensioni tutta quella domanda di assistenza sanitaria al momento attenuta proprio per la paura di contrarre il Covid-19".