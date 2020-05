Canicattini Bagni, 11ma laurea per l'artista Sergio Carpinteri

Undici lauree: è il percorso accademico dell’estroso e poliedrico cinquantatreenne artista canicattinese Sergio Carpinteri, che lo scorso 27 Marzo 2020,in pieno emergenza Covid-19,dalla sua abitazione a Canicattini Bagni, tramite la piattaforma online dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ha discusso, utilizzando il cellulare, la sua 11° tesi a conclusione del corso triennale di 1° livello "Illustrazione e fumetto".

E per questo suo nuovo record ha scelto una tesi sul vecchio “Carosello” degli albori della televisione italiana, quale primo spazio pubblicitario della Tv.

Ma non finice qui visto che Carpintri è già pronto a studiare per la 12ma laurea.

Intanto Carpinteri, fondatore e curatore da 20 anni del “Museo di memorie e ricordi dei Canicattinesi”, divide il suo tempo tra studio e produzioni artistiche, in quest’ultimo peridio di emergenza Coronavirus esponendo nella sua galleria di casa.