Avola, 32enne annega dopo essersi tuffato in mare per un bagno

Un uomo di 32 anni ha perso la vita poco dopo essersi tuffato in mare ad Avola.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l’uomo, dopo essere entrato in acqua, avrebbe avuto un problema, forse un malore.

La donna che lo aspettava in spiaggia, vedendo che non ritornava, avrebbe chiesto aiuto.

Sul posto gli uomini della Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto. Il pm Gaetano Bono, ha aperto un’inchiesta. Sarà l'ispezione cadaverica del medico legale a fare un po' di chiarezza sull'accaduto.