Porto Empedocle, Mirko e Valerio suonano e Chris Martin canta "Viva la vida". VIDEO

Non poteva esserci riconoscimento più grande per Mirko e Valerio, giovani talenti del violino di Porto Empedocle.

I due gemelli un mese e mezzo fa con un video pubblico sui social nel quale suonavano la base di "Viva la vida" hanno attirato l'attenzione di Chris Martin dei Coldplay che li ha voluti per una diretta su instagram, improvvisando un concerto.

Il video, pubblicato sui social ufficiali dei Cold Play ha già avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni.

La conduttrice televisiva americana Ellen DeGeneres ha invitato i 2 fratelli al suo show.