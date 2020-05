Nel Catanese, sanzionati e chiusi quattro esercizi di 'compro oro'

La Guardia di Finanza ha sanzionato, e chiuso provvisoriamente, quattro esercizi di 'compro oro', tre di Acireale e uno di Riposto, per violazione delle norme anti Covid-19 previste dalla Fase 2 che permette la riapertura del commercio all'ingrosso, ma proibisce quello al dettaglio con i privati.

Nei locali controllati è stata trovata la documentazione obbligatoria attestante gli acquisti di metallo venduto da privati negli ultimi giorni, a conferma che il commercio esercitato, almeno in quei casi, non è avvenuto all'ingrosso.