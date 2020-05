Avola, detiene droga ai domiciliari: arrestata 31enne

Nonostante fosse ristretta ai domiciliari, continuava a detenere droga in casa. Si tratta di Annamaria Marcì, 31 anni di Avola.

Ieri pomeriggio i Carabinieri, dopo aver controllato un soggetto nei pressi dell’abitazione della donna, trovato in possesso di stupefacente, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo 5 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Per la donna sono stati nuovamente disposti i domiciliari.