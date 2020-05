Floridia, discarica abusiva sequestrata: all'interno anche rifiuti speciali

Era ampia 7000mq l'area sequestrata, dalla Polizia Provinciale, in contrada Mortellito a Floridia. Il terreno era stato trasformato in discarica abusiva di rifiuti speciali.

Dopo l'ingresso, nel quale era apposto un cancello in ferro, sono stati trovati ingenti cumuli di rifiuti speciali di granulometria variabile, perlopiù provenienti d’attività edile di demolizione e costruzione come: scarti di calcinacci, intonaco, miscugli o scorie di cemento e cartongesso, mattoni e piastrelle rotti/e, materiale lapideo, tondini in ferro, residui di tubi corrugati, ritagli di legno, vetro, plastica e fresato d’asfalto. Il presunto autore del reato è stato denunciato per realizzazione e gestione di discarica abusiva.