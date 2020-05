Il Lions club Siracusa Host dona generi alimentari alla mensa dei poveri di Via Nome di Gesù

Solidarietà in tempi di emergenza da Coronavirus è stata espressa dal Lions club Siracusa Host che ha donato alla mensa dei poveri di Via Nome di Gesù in Ortigia, gestita dalla Comunità di San Martino di Tours e alla Parrocchia Sacra Famiglia di Siracusa dei buoni acquisto di generi alimentari per l’ammontare di tremila e cinquecento euro.

Il Consiglio Direttivo ha anche deliberato di destinare il 40% delle quote sociali versate dai soci ad uno specifico fondo che provvederà mensilmente a supportare le parrocchie cittadine per la spesa solidale alle famiglie bisognose.

“Abbiamo rafforzato uno degli scopi fondamentali del nostro service: essere presenti nel territorio ed essere a servizio della comunità – ha commentato Riccardo Lo Monaco - il momento richiede passione ed attenzione straordinaria e noi ci siamo”.