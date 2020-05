Siracusa, Lealtà e Condivisione: "Concretizzare una mobilità più sana"

"Apprezziamo e sposiamo convintamente la proposta delle 46 associazioni riunitesi nel comitato Circolare Siracusa, e chiediamo al Sindaco Italia di intraprendere con coraggio, con atti concreti e subito la strada indicata". Così anche Lealtà e Condivisione chiede di ripensare al trasporto, nella Fase 2, a seguito del lock-down da Coronavirus.

"Molte città stanno già - si legge in una nota - riorganizzando strade e spazi urbani, semplicemente perché è più sano, più civile e più conveniente. Perché una corsia ciclabile in città può veicolare fino a 7mila persone ogni ora, mentre una corsia automobilistica difficilmente ne movimenta più di mille. E perché fino a distanze di 6 km la bicicletta si dimostra il mezzo più veloce in città, soprattutto in presenza di traffico. La nostra città è tra le poche città ad avere un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile"