Priolo, snellito il regolamento per la concessione di contributi alle attività danneggiate dal covid

Snellite le procedure per ottenere i contributi economici: potranno beneficiarne anche coloro che hanno debiti nei confronti del Comune, oltre ad attività e partite IVA di nuova costituzione. Il consiglio comunale di Priolo, riunito questa sera, ha annullato il vecchio emendamento e approvato quello nuovo all’unanimità. A giorni sarà pubblicato il bando che consentirà di presentare domanda alle attività commerciali, pubblici esercizi quali bar, ristoranti, paninoteche e pizzerie, attività artigianali, acconciatori, estetiste, palestre, partite IVA.

“Avremmo potuto approvare l’atto come amministrazione - ha sottolineato il Sindaco Gianni - ma pensiamo che ciascun consigliere deve essere protagonista, fornire indicazioni e contribuire alle soluzioni. Le somme previste dal Governo nazionale non sono mai arrivate e quelle del Governo regionale solo per il 30%. Abbiamo fatto fronte ai bisogni della gente con le risorse del Comune. Anche se l’emergenza epidemiologica dovesse continuare - ha detto ancora il Sindaco - non consentiremo di far fallire le nostre attività. I soldi dei cittadini devono tornare ai cittadini”.

“Abbiamo approvato un atto - ha commentato il Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte - frutto della sinergia con l’amministrazione comunale e con tutto il Consiglio. Stiamo preparando un ulteriore avviso per la fase due per garantire altri contribuiti rivolti sempre alle attività commerciali stavolta destinati all’acquisto di dispositivi di sicurezza, di nuove attrezzature e acquisto di hardware e software.

In apertura di consiglio, il sindaco Gianni e il presidente Biamonte hanno voluto ringraziare, donando loro una targa, i volontari OIPA e i due ragazzi che hanno soccorso il cane trascinato dal padrone con la propria auto. A questo proposito, il primo cittadino ha ricordato che nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono state inserite le somme per un progetto che prevede la realizzazione a Priolo di un canile, con annesso rifugio sanitario e ricovero; una sorta di clinica dove curare i cani che stanno male, per poi inserirli presso il ricovero, in attesa di collocazione. Il progetto è stato messo a punto insieme al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Siracusa. La costruzione dei due rifugi porterà un risparmio per le casse comunali di 200 mila euro, la somma che ogni anno il Comune spende per il ricovero dei cani presso la struttura convenzionata di Sortino.

Nella seduta di questa sera, iI Consiglio ha anche approvato all’unanimità l’istituzione di una Commissione comunale d’indagine sui sistemi informatici hardware e software e sulle spese passate riguardanti il litorale di Marina di Priolo.