Siracusa, trovato in possesso di 250 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi: arrestato 30enne

Stava per entrare in un condominio dei complessi residenziali della zona alta di Siracusa con in mano una vistosa borsa di plastica, come se fosse di ritorno dal supermercato, quando è stato fermato per un controllo da agenti della Squadra Mobile.

I poliziotti hanno chiesto i documenti e hanno avvertito un forte odore di marijuana. Da qui la decisione di controllare il sacchetto, all'interno del quale hanno trovato circa 250 grammi di marijuana, parte della quale già confezionata in dosi, tre bilancini elettronici di precisione, ed altro materiale per il confezionamento, quali coltelli, buste di plastica e carta alluminio.

Il giovane di 30 anni, C.S., siracusano, è stato pertanto arrestato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La droga corrisponde a circa 800 dosi, per un valore di circa 3.000 euro.