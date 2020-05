Augusta, imprenditori del porto donano dispositivi di protezione individuale al Muscatello

Sono stati donati dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e occhiali di protezione) per il personale sanitario dell'Ospedale Muscatello di Augusta da parte degli imprenditori del porto di Augusta, riuniti nella associazione Unionports.

Quest'ultimi hanno preso parte ad una iniziativa della Fondazione “Francesca Rava” di Milano, che ha inviato oggi una lettera al presidente di Unionports Davide Fazio per ringraziare l’associazione e gli imprenditori portuali per il concreto sostegno dato