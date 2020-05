Priolo, protocollo d'intesa tra Comune e Croce Rossa per supportare le fasce deboli

Un progetto di supporto ai soggetti più deboli, attraverso la distribuzione di derrate alimentari, vestiario, prodotti per l’igiene e farmaci. Collaboreranno il Comitato di Siracusa della Croce Rossa Italiana e il Comune di Priolo

Questa mattina, presso il Municipio, sottoscrizione dell’accordo tra il Sindaco, Pippo Gianni e il Presidente provinciale, Francesco Messina. L’intesa prevede la concessione in comodato d’uso gratuito, per un anno, dei locali comunali di via dell’Angelo Custode.

“La nostra azione a supporto delle vulnerabilità del territorio - ha detto Messina - è stata pienamente sostenuta dall’amministrazione, che ha individuato una sede adeguata affinchè la Croce Rossa potesse sviluppare le proprie iniziative anche a Priolo".

“Con la concessione della struttura - ha commentato il Sindaco Gianni - abbiamo voluto esprimere vicinanza e apprezzamento per il costante impegno civile e il lavoro di soccorso svolto ogni giorno dalla Croce Rossa, sempre in prima linea, anche in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale”.

“Esprimo soddisfazione - ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - per la stipula del protocollo di intesa, che arricchirà la collaborazione già in atto con Protezione Civile, Misericordia e Caritas, che stanno svolgendo un ottimo lavoro.”.

Al termine dell’incontro in Municipio, la consegna delle chiavi dei locali al Presidente provinciale, da parte del Vice Sindaco, Maria Grazia Pulvirenti.