Siracusa, sorpreso pescatore sportivo all'interno del Plemmirio

E' stato individuato, dalla Guardia costiera, nella giornata di sabato scorso, un pescatore sportivo con canna intento ad effettuare attività di pesca in zona Plemmirio.

Ad incastrare l'uomo le immagini del sistema di videosorveglianza. Il pescatore è stato identificato prima di arrivare ad un autoveicolo in prossimità della zona con a bordo due soggetti. Quest'ultimi sono stati sorpresi a prepararsi per effettuare una battuta di pesca subacquea in apnea.

I due sono stati sanzionati per non aver rispettato il contenimento sanitario.