Siracusa, Michela La Iacona nuovo viceprefetto vicario

Michela La Iacona è il nuovo viceprefetto Vicario di Siracusa.

Ha iniziato la sua carriera alla Prefettura di Enna dove ha lavorato dal primo luglio 1988 al 4 novembre 1999. Successivamente, è stata destinata alle Prefetture di Catania e di Siracusa ricoprendo diversi incarichi.

Dal marzo 2014 al febbraio 2016 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Palermo.

Nel corso della carriera, La Iacona è stata nominata componente delle Commissioni Straordinarie per la gestione dei Comuni di Riesi, Altavilla Milicia, Palazzo Adriano, sciolti per infiltrazioni mafiose e Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Bagheria, in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Ha gestito varie emergenze di protezione civile e, in relazione ai gravi eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila, è stata comandata in missione per lo svolgimento delle relativa attività.

Ha svolto, inoltre, l’incarico di Presidente Supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, Sezione distaccata di Mineo, e della Commissione di Catania.

Dal 7 aprile 2017 ha svolto l’incarico di Viceprefetto Vicario alla Prefettura di Enna.