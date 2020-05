Siracusa, Sorbello su Decreto Legge Rilancio: "Mancano risposte per la conciliazione lavoro-famiglia"

"Mancano risposte adeguate per i quasi cinque milioni di genitori che hanno ripreso a lavorare". Così il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari di Siracusa, Salvo Sorbello, interviene su cosiddetto maxi Decreto Legge Rilancio, chiedendo ai nostri parlamentari di intervenire per correggere almeno alcune misure.

"Non ci sono risposte adeguate per la conciliazione lavoro-famiglia, né per le politiche familiari; tantomeno per la scuola, per gli studenti degli istituti paritari e per il problema dei dispositivi che servono ai nostri figli per seguire le lezioni a distanza" - dice Sorbello -

E poi conclude: "I 150mln di euro stanziati poi per i centri estivi sono certamente insufficienti e comunque i contributi andrebbero ripartiti sulla base del numero dei figli, anziché per nucleo familiare, senza limiti massimi."