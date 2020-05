Canicattini Bagni, il sindaco su Protezione civile: "Una grande risorsa per la nostra comunità"

Un impegno instancabile quello messo in campo dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, che ha sede nella palazzina di Piazza Caduti di Nassiriya, che li ha visti e li vede ancora collaborare a stretto gomito con l’Amministrazione comunale, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine e le strutture sanitarie.

I loro mezzi e le loro tute gialle e blu i canicattinesi hanno ormai imparato a conoscerli nei tanti servizi di sanificazione e igienizzazione del centro abitato, nelle decine di uscite strada per strada con auto e altoparlanti per invitare la cittadinanza a restare a casa e a rispettare le misure restrittive decise dalle autorità, nella distribuzione degli ovetti di Pasqua ai bambini, nella distribuzione della spesa ai più bisognosi per conto della Caritas o dei beni di prima necessità raccolti grazie alla rete solidale che la città, e nella distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Protezione Civile nazionale.

"Il volontariato è una grande risorsa per la nostra comunità – afferma il sindaco Marilena Miceli – rafforza il senso civico e il valore della gratuità, lasciando un segno profondo nella vita delle persone. Siamo enormemente grati a chi si mette a disposizione degli altri, donando tutto se stesso, il proprio tempo libero, la propria professionalità ed esperienza, contribuendo a garantire servizi che spesso la pubblica amministrazione, per carenza di risorse umane o economiche, non riesce completare e a coprire. Un percorso formativo di vita, quello del Volontariato, in tutti i suoi aspetti, soprattutto se svolto in gruppo insieme ad altri, che ritengo più che positivo e formativo. Ai volontari della nostra Protezione Civile, così come a tutti i Volontari e le persone che in questa emergenza Coronavirus si stanno adoperando per servire e dare un contributo alla comunità canicattinese, non può non andare la gratitudine mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale"