Decreto rilancio, dall'Irap agli aiuti per le famiglie, la scuola e la sanità

Una riunione del preconsiglio sul decreto Rilancio si terrà alle 14 e il Consiglio dei ministri dovrebbe essere convocato in serata. È quanto emerge dal lungo vertice di governo sul decreto con le nuove misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che è iniziato nel pomeriggio di ieri e si è concluso intorno all'una della scorsa notte. Nella riunione notturna la quadra non sarebbe stata raggiunta sull'intero pacchetto, e da qui la necessità della riunione pomeridiana.

Niente Irap a giugno per le imprese, Reddito di emergenza in due tranche per aiutare le famiglie più bisognose, risorse per le misure di contenimento del Covid nelle scuole e per potenziare i centri estivi, premi fino a 1.000 euro per medici e infermieri; 2,5 miliardi per aiutare le imprese che si devono adeguare alle norme per la ripartenza e niente Tosap sui tavolini all’aperto di bar e ristoranti.

Questo quanto trova spazio nel decreto, un provvedimento con risorse per 55 miliardi, che nelle ultime bozze presenta 258 articoli.