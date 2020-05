Cassibile, rinvenuta in aperta campagna una doppietta con matricola abrasa

Una doppietta marca Acier Cockerill, calibro 16 è stata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Cassibile in aperta campagna.

Il riflesso della luce solare proveniente dall’arma, nonostante fosse parzialmente avvolta in una felpa, ha attirato l’attenzione dei militari, che stavano effettuando un servizio di perlustrazione del territorio.

Il fucile con matricola abrasa, dopo essere stato messo in sicurezza dagli stessi Carabinieri, è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per tentare di risalire alla sua provenienza. L’arma sarà inviata al R.I.S. di Messina per accertamenti mirati a ripristinarne la matricola e a rilevare impronte digitali o profili biologici utili ad identificare chi l’abbia maneggiata e a comprendere se, come possibile, sia oggetto di furto.

L’ipotesi dei Carabinieri è che il detentore se ne sia liberato in fretta, forse perché ha incrociato una delle numerose pattuglie che l’Arma quotidianamente impiega anche in quella frazione.