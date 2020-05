Noto, controlli ad imprese agroalimentari: riscontrata mancata sanificazione e assenza di detergenti

Controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono stati effettuati, insieme a personale Asp, in alcune imprese del settore agroalimentare in territorio di Noto.

Trovati tutti in regola i dipendenti, ma irregolarità nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio da Coronavirus.

In un'azienda il proprietario è stato denunciato per non aver redatto il previsto Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, mentre in una seconda azienda il titolare è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa perchè riscontrato il mancato rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio e la totale assenza delle informazioni ai lavoratori ed all’utenza riguardo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus.

Inoltre, è stata appurata l’assenza di detergenti per le mani di lavoratori ed utenza, e la mancata sanificazione degli ambienti.