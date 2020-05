Avola, Cannata: "Senza lo Stato, tutti Comuni destinati al default"

I Comuni hanno bisogno di liquidità oppure sono destinati al default. A dirlo è il sindaco di Avola Luca Cannata, vicepresidente vicario di Anci Sicilia che oggi incontrerà con i sindaci siciliani in un’assemblea straordinaria affinché possano definirsi le proposte del sistema delle autonomie locali da sottoporre alle istituzioni regionali.

"Se lo Stato in queste ore non interverrà come richiesto dai sindaci con l’Anci a livello nazionale, con la previsione per i Comuni di risorse adeguate a fondo perduto e anticipazioni di liquidità per compensare le minori entrate che si stanno verificando a seguito dell’emergenza coronavirus, ci sarà una catastrofe. Al momento la stima è di un minor gettito per i comuni tra i 5 e gli 8 miliardi a fronte di un fondo statale di 3 miliardi previsto nel decreto rilancio che dunque non basta" - dice Cannata

“Il Comune di Avola non è andato in default perché abbiamo messo in campo un piano di riequilibrio appena insediatomi nel 2012 – sottolinea - Abbiamo lavorato giorno e notte con sacrificio e scelte strategiche severe per realizzare un piano di riequilibrio finanziario che stiamo seguendo con attenzione e verificato con la Corte dei Conti ogni sei mesi. È chiaro, però, che oggi la situazione è cambiata per tutti i Comuni e tutte le programmazioni con le misure previste in precedenza rischiano di saltare e dunque in questo momento tutti gli enti locali rischiano il disastro se non si interviene con i giusti correttivi”.