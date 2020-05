Trapani, muore 53enne investito da un'auto

Un uomo di 53 anni è morto nella notte a Trapani dopo essere stato investito da un’auto. Il fatto è avvenuto intorno alle due in via Fardella.

Pare che l’automobilista non abbia potuto evitare l’impatto perché l’uomo era disteso sul manto stradale, per cause ancora da accertare. E’ stato il conducente della vettura a chiamare i soccorsi il cui intervento è però risultato vano.