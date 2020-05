Emergenza covid-19, assemblea dei sindaci siciliani: "Più risorse per imprese e famiglie"

I 390 sindaci siciliani si ritroveranno oggi alle 15 riuniti in videoconferenza per l'assemblea straordinaria intitolata “No virus ! No annunci!”.

I primi cittadini ribadiranno le loro proposte al Governo nazionale, a quello regionale e alle istituzioni europee volte a dare risposte concrete alle richieste di imprese e famiglie sia sul fronte della sicurezza che economico.

I sindaci torneranno a chiedere un'erogazione straordinaria di fondi per i Comuni e gli enti intermedi "per compensare le perdite di esercizio e di tariffe, tasse e fiscalità locale dipendenti da una condizione sanitaria ed economica di emergenza". Solleciteranno, inoltre, la liberazione di risorse disponibili ancora bloccate dal precedente Patto di stabilità oggi sospeso a livello europeo ma ancora applicato con normative nazionali recanti vincoli di spesa non più giustificati.

Chiederanno, inoltre, il superamento delle criticità e dei tempi troppo lunghi per l’utilizzo dei fondi europei.

“In attesa che si superino tali criticità e lungaggini - si legge nella nota firma del presidente di Anc Sicilia, Leoluca Orlando - si chiede con tutta la forza di una drammatica emergenza nazionale socio economica di riprodurre e rifinanziare adeguatamente l’Ordinanza di Protezione civile nazionale che ha consentito senza lungaggini e concretamente di soddisfare la esigenza alimentare e di prima necessità di decine e decine di famiglie e persone deboli e di nuovi poveri in Sicilia come in tutta Italia”.