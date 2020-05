Siracusa, bomba disinnescata dagli artificieri in via Filisto: cessato allarme e strada riaperta

Un copione già visto: questo quello a cui è sembrato di assistere con l'allarme bomba scattato intorno alle 18,30 in via Filisto a Siracusa.

Solo 7 giorni fa, si è verificato un episodio analogo in via Pietro Novelli, quando ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale sopra il parabrezza di un'auto.

Nel tardo pomeriggio di oggi invece, un passante ha notato un pacchetto sospetto, appoggiato ad un muro e ha dato l'allarme alla Polizia.

Le volanti giunte sul posto con a supporto i vigili del fuoco e un'ambulanza, hanno provveduto a chiudere la strada, facendo scattare tutte le misure di sicurezza.

E' stato richiesto l'intervento degli artificieri, che poco dopo le 22 hanno disinnescato l'ordigno.

Sono partite, anche per questo episodio, così come per quello di via Pietro Novelli, le indagini della Squadra Mobile.