Siracusa, allarme bomba carta in via Filisto: sul posto la Polizia in attesa degli artificieri

Allarme bomba carta in via Filisto, a Siracusa.

Intorno alle 18,30 un passante ha notato una busta sospetta, appoggiata vicino ad un muro, e ha allertato la Polizia, che giunta sul posto ha chiuso la strada in via preventiva, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza.

Sul posto anche i vigili del fuoco. Si è in attesa degli artificieri per capire esattamente di cosa si tratti.

Il 3 maggio scorso un altro allarme bomba in via Pietro Novelli, dove ignoti avevano piazzato su un'auto un ordigno rudimentale, la cui miccia, dopo un botto iniziale, si era spenta.

IN AGGIORNAMENTO