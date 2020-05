Siracusa, Mariaelisa Mancarella è il nuovo presidente dell'Iacp

Mariaelisa Mancarella è stata indicata come nuova presidente dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa.

La sua nomina rientra tra quelle riproposte dal presidente della Regione, Nello Musumeci per la guida di 7 Iacp della Sicilia. Palermo e Trapani, al momento rimangono commissariate,

Commercialista e revisore contabile, dal 2012 al 2017 ha ricoperto il ruolo di vicesindaco a Solarino.

Prende il posto del commissario straordinario, Ettore Riccardo Foti.