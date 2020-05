Siracusa, riapre domani il campo scuola "Pippo Di Natale": accesso consentito solo a 4 società sportive

Riapre domani alle 9 il campo scuola “Pippo Di Natale” ma l'accesso sarà consentito solo ai soci di quattro società sportive e osservando tutte le misure previste per il contenimento della diffusione del covid-19.

Ne danno notizia il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore allo Sport, Andrea Buccheri.

Per la fruizione della struttura, il dirigente del settore Sport, Enzo Miccoli, ha dovuto stilare due regolamenti specifici: uno per l'articolazione dell'attività interna e uno per il trattamento dei dati personali degli atleti, che ad ogni accesso dovranno comunque presentare un'autocertificazione per attestare di non essere in quarantena e di essere a conoscenza delle prescrizioni previste.

Le società ammesse sono: Milone, SiracusAtletica, Atletica Siracusa e Dresda. Esse annoverano atleti impegnati nella preparazione di appuntamenti internazionali o inseriti in programmi dalle rispettive federazioni; inoltre si sono dotate dell’occorrente per praticare sport in sicurezza al tempo del coronavirus.

Al campo scuola potranno entrare, da lunedì al sabato, fino a un massimo di venti atleti per volta; sono state previste 4 fasce orarie: una mattutina, dalle 9 alle 11, e tre pomeridiane dalle 15,15 alle 20. Il calendario prevede anche quali sono le società che potranno svolgere attività in ciascuna fascia oraria. Gli atleti, oltre a consegnare l'autocertificazione, all'ingresso dovranno consentire la misurazione della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5 gradi, e dovranno rispettare le misure del distanziamento sociale e indossare mascherine e guanti.

“Nell'ottica di un graduale ritorno alla normalità – spiegano il sindaco Italia e l'assessore Buccheri – l'apertura del Pippo Di Natale in questa prima fase è riservata a chi svolge attività agonistica e ha la necessità di riprendere gli allenamenti dopo 2 mesi di stop. È una forma di tutela verso gli atleti e le società che se ne prendono cura. Il passo successivo sarà la fruizione controllata del campo scuola anche agli amatori”.

Regolamentato, infine, l'utilizzo delle strutture interne. Le aree comuni, dove non si dovranno formare assembramenti e dovrà essere rispetta le distanza interpersonale di 2 metri, devono essere dotati di igienizzanti; chiuse le docce e gli spogliatoi, tranne i servizi igienici che dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo con appositi prodotti messi a disposizione. Gli atleti potranno presentarsi all'impianto non oltre 5 minuti prima dell'orario di ingresso previsto e dovranno lasciarlo subito dopo la fine dell'allenamento.