Lentini, viola di continuo i domiciliari: 22enne finisce in carcere

Viola ripetutamente la misura degli arresti domiciliari cui è sottoposto e finisce in carcere.

Si tratta del 22enne Rafael del Jesus Omar Gomez Victoria, arrestato in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari già in atto.

Il provvedimento è stato irrogato a seguito delle numerose denunce e segnalazioni inviate dai carabinieri alle autorità giudiziaria ed amministrativa per le persistenti violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura cautelare domiciliare. Il giovane infatti, ristretto in casa dopo essere stato arrestato per il tentato furto all’interno dell’Istituto comprensivo “Riccardo da Lentini” avvenuto lo scorso aprile, ha più volte violato le disposizioni, uscendo di casa per svagarsi o per i propri interessi.