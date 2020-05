Attesa oggi in Italia Silvia Romano, l'arrivo a Ciampino

E' attesa alle 14 a Ciampino Silvia Romano, la volontaria 25enne liberata ieri dopo essere stata rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya. Sarà presente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia". Queste le prime parole di Silvia, liberata a 30 chilometri da Mogadiscio, in un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa.

Silvia Romano era stata rapita in Kenya 18 mesi fa - Silvia Romano, che lavorava come cooperante in Kenya per la onlus marchigiana Africa Milele, era stata rapita il 20 novembre 2018 nel poverissimo villaggio di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi.

Appena sarà in Italia, Silvia Romano verrà ascoltata dai pm della procura di Roma che sulla vicenda hanno avviato un'indagine per rapimento a scopo di terrorismo.