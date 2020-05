Rosolini, sequestro di 386 mascherine senza indicazioni in lingua italiana

Sequestro amministrativo di 386 mascherine di protezione a Rosolini da parte dei Carabinieri in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa.,

I dispositivi di protezione del valore di 1.000 euro, rinvenuti nel corso di un controllo ad una azienda operante nel settore commerciale dell’impiantistica, non riportavano in etichetta le prescritte indicazioni in lingua italiana e/o di paesi dell’U.E., così come previsto dal “Codice del consumo”.

Il legale rappresentante dell’azienda, oltre a subire il sequestro, è stato sanzionato e segnalato all'Autorità Amministrativa.