Priolo, cane massacrato: petizione su change.org per chiedere la condanna massima. In poche ore oltre 5000 firme

Non si smorza lo sdegno della comunità di Priolo, ma anche degli animalisti di tutta Italia per la morte del cane legato con una catena ad un'auto e trascinato per decine e decine di metri.

Tante le azioni messe in campo per avere giustizia e per far sì che episodi del genere non abbiano a ripetersi.

I volontari dell'Oipa, con Enrico Rizzi, arrivato da Trapani e la siracusana Ilaria Fagotto si sono mobilitati: hanno parlato con il sindaco Pippo Gianni chiedendogli di verificare se l'uomo che è stato denunciato per maltrattamenti sia in possesso di altri animali e di verificare come mai i vigili urbani, ai quali in prima battuta è stato denunciato l'accaduto, hanno rimandato il giovane testimone a rivolgersi ai Carabinieri.

Sempre nella giornata di ieri hanno deposto dei fori nel luogo in cui il cane ferito gravemente è stato soccorso e lì sarà anche messa una lapide.

Intanto sulla piattaforma online Change.org è stata lanciata una petizione con la quale si chiede la "condanna massima" per l'uccisione del cane. In poche ore oltre 5.000 persone l'hanno sottoscritta.