Mascherine Tricolori a Siracusa, una nuova protesta oggi in piazza

A distanza, in piazza, ma con le loro Mascherine Tricolori per chiedere con forza misure concrete a sostegno di lavoratori e famiglie. Torna il movimento in piazza formato da lavoratori, imprenditori, madri, padri, partite Iva, tutti accomunati dalla volontà di manifestare "contro chi evidentemente vuole milioni di disoccupati, di imprenditori falliti e di famiglie alla fame" - si legge in una nota delle Mascherine Tricolori - "Non abbiamo paura delle multe, stare in piazza è un diritto: non saranno repressioni e divieti a fermare la nostra voce. Il nostro obiettivo è uno: combattere per difendere il futuro dell’Italia e delle nostre famiglie. Le mascherine che portiamo non sono un bavaglio ma un atto di accusa contro chi ha deciso colpevolmente di far fallire un’intera Nazione".