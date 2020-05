Siracusa, implementare ambulatori infermieristici comunali: l'ordine degli Infermieri e Mangiafico scrivono al sindaco

Una lettera inviata al sindaco, Francesco Italia, per chiedere di attivare gli Ambulatori Infermieristici Comunali in convenzione/collaborazione con l’ASP di Siracusa quali servizi sanitari assistenziali inseriti all’interno dell’Ambulatorio di Medicina di Base.

Il documento è stato firmato da Sebastiano Zappulla, presidente Ordine Professionale Infermieri, e Michele Mangiafico, ex Vicepresidente Consiglio comunale Siracusa, i quali, tra l'altro, chiedono di incontrare l'Amministrazione per discutere delle proposte e dialogare del rilancio dei servizi sanitari sul territorio.

Si tratta di una proposta finalizzata a far dialogare sistema sociale e sanitario per “ridurre il ricorso al pronto soccorso, ridurre i ricoveri inappropriati, garantire la presa in carico (infermiere case manager), l’assistenza personalizzata, la continuità assistenziale (“sistema radar”), l’informazione e l’educazione sanitaria” – si legge nella lettera. Inoltre, in mancanza di una figura infermieristica all’interno dei consulenti per l’emergenza Covid-19, si chiede di ovviare a quest’assenza in quanto “una figura infermieristica avrebbe permesso, sempre gratuitamente ma con grande volontà di contribuire al superamento degli ostacoli affrontati, un punto di osservazione sfuggito in questi tre mesi e rispetto al quale ci attendiamo capacità di recupero” – continua il documento.

Per leggere la lettera in versione integrale clicca QUI