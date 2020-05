Sicilia, Cidec su test sierologici: "Tariffe incongruenti con i costi di mercato dei Kit in commercio"

Tariffe dei test sierologici assolutamente incongruenti con gli attuali costi di mercato dei Kit in commercio. A dirlo è la Federazione sanità della Cidec, la quale ha chiesto all’Assessore Regionale alla Sanità, eventualmente mediante autotutela, di rettificare la nota a firma del Dirigente.

"La circolare della Regione Siciliana del 4 maggio, redatta col supporto del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, dimostra ancora una volta, lo stato di approssimazione e di superficialità – ribadisce Elisa Interlandi, presidente Federazione sanità della Cidec - con cui vengono affrontati i gravi problemi di Salute Pubblica che attanagliano la Popolazione Siciliana in questo momento di gravissima emergenza, come più volte dalla Intersidacale della Specialistica di Territorio, di cui la CIDEC è parte integrante, già segnalato per via ufficiale. Non è più più tollerabile una situazione che ingenera confusione e disagio in primo luogo nei Pazienti e successivamente negli Operatori Sanitari, ai quali sembra essere sistematicamente negato di assistere i Pazienti. Il Coordinamento Intersindacale si è attivato per mettere fine a questa situazione sia con le leve giudiziarie del caso che con la forza della ragione. Nelle prossime ore verrà avviata un’azione a tutto campo a tutela dei Cittadini e degli Operatori sanitari e per il ripristino di criteri di gestione della Salute Pubblica efficaci ed intellettualmente onesti".