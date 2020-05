Asporto e servizio a domicilio, in Sicilia bar e ristoranti aperti pure la domenica

Servizio a domicilio e asporto anche la domenica in Sicilia.

Una nuova circolare della protezione civile regionale chiarisce che le attività come ristoranti, bar o pasticcerie che svolgono questi servizi per la vendita di prodotti alimentari come quelli da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria, sono autorizzati a stare aperti nei giorni festivi.

Il servizio potrà essere garantito evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del servizio

dovranno, comunque, indossare le mascherine quando in fila per l’asporto.

"Per la suddetta ammessa finalità - viene specificato - ne consegue che è possibile l’eventuale spostamento da fuori comune".