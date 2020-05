Siracusa, Sante Messe online fino al 17 maggio: il calendario del Santuario

Continuano fino al 17 maggio le celebrazioni delle Sante Messe senza il concorso di popolo.

Pertanto, il Santuario della Madonna delle Lacrime annuncia che domenica 10 maggio 2020, la Santa Messa delle ore 10.30 sarà trasmessa sulla frequenza radiofonica di Radio Maria e in diretta streaming sul sito www.madonnadellelacrime.it ; e domenica 17 maggio 2020, la Santa Messa delle ore 8.00 sarà trasmessa sulla frequenza radiofonica di Radio Maria e in diretta streaming sul sito www.madonnadellelacrime.it ;

Nella domenica dedicata alla mamma, 10 maggio 2020, il giovane musicista Valerio Di Pietro, alle ore 12.00, in diretta streaming dal Santuario e facebook, suonerà e pregherà la Madonna delle Lacrime.

Il Santuario di Siracusa rende noto che, rimodulando anche gli orari delle Celebrazioni Liturgiche, in vista della riapertura, sta studiando un itinerario che permetterà ai fedeli di partecipare in tutta sicurezza alle Sante Messe a partire dal 18 maggio 2020, Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, che ha sempre manifestato un legame particolare con la Madonna delle Lacrime.