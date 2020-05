Priolo Gargallo, parte il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani

Via, a Priolo Gargallo, al servizio di assistenza domiciliare di base e specialistica per gli anziani senza adeguato supporto familiare, in condizioni di parziale o totale mancanza di autosufficienza, temporanea o definitiva. Inizialmente potranno usufruire 60 persone.

"Ci occuperemo delle persone più fragili - ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni - restituendo loro dignità, quanto mai necessaria in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo"

Gli anziani che dalla prossima settimana riceveranno comunicazione dall’ufficio Politiche Sociali potranno recarsi presso il Comune, sempre dotati di mascherina e guanti, per designare la cooperativa che dovrà erogare il servizio fino a dicembre 2020. A scegliere saranno gli utenti iscritti regolarmente all’albo distrettuale e accreditati per la gestione dei servizi domiciliari.