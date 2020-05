Lentini, violenze e minacce ad ex compagna: ai domiciliari 31enne

Avrebbe portato avanti comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della ex compagna.

Per tale motivo la Polizia di Stato di Lentini, insieme a personale catanese, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Catania, nei confronti di un uomo di 31 anni, di Lentini, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di maltrattamenti in famiglia.